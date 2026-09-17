Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

“Cara/o me…”: ti scrivo una lettera per dare forma a ciò che sento

Francesca Torcasio

©Getty

Al Paranoia Festival di Milano si è tenuto  “Indirizzo Interiore”, un laboratorio esperienziale di scrittura a mano condotto dalle psicologhe Martina Ferrari e Francesca Parisi. Un’ora per fermarsi, ascoltarsi e mettere su carta quello che ancora non trova parole

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ