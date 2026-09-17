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Cronaca

“La violenza ti toglie il potere di scelta”: così i CAV restituiscono libertà

Giulia Mengolini

©Getty

Dalla valutazione del rischio alla messa in sicurezza, fino al sostegno legale: nei centri antiviolenza ogni percorso viene costruito insieme alla donna, rispettandone tempi, bisogni e desideri. Luisanna Porcu, consigliera nazionale D.i.Re: “Le donne possono essere aiutate anche a riconoscere la violenza”. Tra gli ostacoli più significativi alla richiesta di aiuto c’è la cultura. E sulla denuncia: “Da sola non basta”

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