Un’amicizia nata tra i banchi di scuola. La passione per la musica. Il rock al femminile e le artiste che, prima di loro, hanno superato ostacoli e abbattuto barriere. Il privilegio di aver trasformato un sogno in realtà, che le sta portando in tutto il mondo, ma sempre con l’Irlanda nel cuore, perché casa è sempre casa. Abbiamo incontrato le Florence Road, girlband di Bray: Lily, Emma, Ailbhe e Hannah, amiche e musiciste, non vedono l’ora di tornare in Italia a suonare. La nostra intervista