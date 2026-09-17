In occasione del debutto a New York di Karol G con il suo "Viajando Por El Mundo Tropitour" e l'inizio del National Hispanic Heritage Month che celebra la cultura latina, abbiamo fatto visita al Carribean Social Club di Toñita. Portoricana doc, la leggendaria signora ha questo circolo da più di 50 anni e a Williamsburg è uno dei punti di riferimento per i latinos in città. Ma non solo. Il racconto di una sera a "casa" di Toñita (Spoiler: sembra proprio di essere a PR!)