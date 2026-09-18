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Cronaca

Se hai vissuto violenza, la violenza ti accompagna: cosa dicono i dati Istat

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

“Se hai vissuto violenza, poi la violenza ti accompagna”, dice Francesca Ranaldi, responsabile del centro antiviolenza La Nara di Prato. I dati della nuova indagine Istat mostrano una forte associazione tra la violenza subita nell’infanzia e quella vissuta in età adulta, un legame che le fonti amministrative non riescono a fotografare. Anche perché più della metà delle bambine abusate non lo dice a nessuno

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