Ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis: "Il sopravvissuto è una figura del nostro presente"
"Ritorno a Buenos Aires", presentato in anteprima all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e selezionato tra i 21 film italiani candidati alla corsa per l'Oscar, segna il ritorno di Marco Bechis ai temi della memoria argentina. In occasione della proiezione romana del film abbiamo incontrato in esclusiva il regista e il cast, da Adriano Giannini a Olivia Nuss. Ne emerge un racconto intenso sul coraggio di testimoniare, sul peso della sopravvivenza e sul valore della giustizia
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