Videogames, perché giocare a Wolverine per PS5 è un’esperienza emotiva

In occasione del lancio dell’ultima fatica di Insomniac Games (quelli di Spider-Man, per capirci) per PlayStation, abbiamo intervistato Walt Williams, il Narrative Director del gioco, che ci ha raccontato come si è sviluppato il progetto per un personaggio con più di 50 anni di storia alle spalle, misteriosa e tormentata, che continua ad esercitare un fascino indiscusso sui vecchi e i nuovi fan
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi