Videogames, perché giocare a Wolverine per PS5 è un’esperienza emotiva

In occasione del lancio dell’ultima fatica di Insomniac Games (quelli di Spider-Man, per capirci) per PlayStation, abbiamo intervistato Walt Williams, il Narrative Director del gioco, che ci ha raccontato come si è sviluppato il progetto per un personaggio con più di 50 anni di storia alle spalle, misteriosa e tormentata, che continua ad esercitare un fascino indiscusso sui vecchi e i nuovi fan