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Economia

Parità di genere, cosa dovremmo fare per essere primi come l'Islanda?

Gabriele De Palma
©Getty

L'Italia terzultima in Europa: un pessimo risultato quello nell’ultimo Gender Gap Report del Wef. Preoccupa soprattutto la disuguaglianza quando si tratta di partecipazione alla vita economica del Paese. Per il diciannovesimo anno consecutivo è l’Islanda la nazione ideale

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