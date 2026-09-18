Il voto impossibile di Haiti, tra gang e legittimazione internazionale

Le prime elezioni di Haiti dopo dieci anni potrebbero rivelarsi, alla fine dei conti, più una raccolta di voti dove sarà possibile organizzarla, che una vera e propria consultazione. Ma, forse, ipotizza un'analisi del Center for Economic and Policy Research, potrebbe essere proprio questo lo scopo ultimo dell'intera faccenda: un'operazione di legittimità più che un'elezione
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