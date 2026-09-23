Ad Oslo i funerali della principessa Astrid di Norvegia. FOTO

Ad Oslo sono stati celebrati i funerali della principessa Astrid di Norvegia. FOTO
La celebrazione è stata organizzata presso la gremita chiesa di Ris. La principessa era sorella maggiore del defunto re Harald: è deceduta l'11 settembre scorso all'età di 94 anni
- Si sono svolti oggi, 23 settembre, i funerali della principessa Astrid di Norvegia. La celebrazione è stata organizzata presso la gremita chiesa di Ris a Oslo. La principessa era sorella maggiore del defunto re Harald: è deceduta l'11 settembre all'età di 94 anni.
- Ad officiare la messa è stato il pastore Paul Erik Wirgenes (in foto). Il fratello di Astrid, Harald, era deceduto il mese scorso all'età di 89 anni dopo oltre 35 anni di regno. La principessa aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica proprio al funerale di Stato del fratello.
- La morte della principessa era stata confermata attraverso un cominicato. "Nel corso della sua lunga vita, la principessa Astrid ha rappresentato la Casa Reale con calore e senso del dovere", aveva dichiarato l'attuale re, Haakon VIII confermando il decesso.
- Proprio il re Haakon VIII di Norvegia, insieme alla regina Mette-Marit, hanno partecipano ai funerali della principessa Astrid che, come detto, era morta due giorni dopo aver partecipato ai funerali del fratello. E' stato confermato che sarà sepolta insieme alla sua famiglia presso la Fortezza di Akershus.
- Il 9 settembre si era celebrato l'ultimo addio al sovrano più anziano di Europa, proprio re Harald V, deceduto lo scorso 28 agosto. La cerimonia si era svolta nella cattedrale della capitale norvegese, alla presenza di varie famiglie reali e di capi di stato e di governo, come il presidente ucraino Zelensky e quello tedesco Steinmeier.
- Insieme all'attuale re, Haakon VIII, al funerale ha partecipato anche la principessa ereditaria Ingrid Alexandra (in foto a sinistra). Il successore di re Harald è proprio il figlio, 53 anni, che è diventato adesso il sovrano più giovane d'Europa.
- L'attuale sovrano norvegese aveva pianto la morte del padre solamente pochi giorni fa. Re Harald V era il sovrano più anziano di tutta Europa. La morte è arrivata a causa di una malattia del sangue che, a causa di un'infezione, è rapidamente peggiorata.
- Vestita totalmente in nero, con un ampio cappello sulla testa, alle esequie della Principessa Astrid, come detto, è intervenuta anche la regina consorte Mette-Marit.
- La cerimonia funebre di re Harald V, invece, aveva rappresentato il primo funerale di Stato per un sovrano in Norvegia dalla morte del padre dello stesso Harald, re Olav V, avvenuta nel 1991: erano passati 35 anni. Poi, a pochi giorni di distanza, il Paese si è stretto di nuovo intorno alla famiglia reale.
- Alle esequie ha presenziato anche il Ministro delle Finanze norvegese, Jens Stoltenberg. Era stato anche Segretario Generale della Nato. (2014–2024)