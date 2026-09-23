Ad Oslo i funerali della principessa Astrid di Norvegia. FOTO

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Ad Oslo sono stati celebrati i funerali della principessa Astrid di Norvegia. FOTO

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La celebrazione è stata organizzata presso la gremita chiesa di Ris. La principessa era sorella maggiore del defunto re Harald: è deceduta l'11 settembre scorso all'età di 94 anni

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