Roma, incidente sul lavoro al Colosseo: muore operaio di 22 anni

Il giovane tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'Anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, é caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'Ares 118 è morto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo investigativo, il medico legale, il pm di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'Asl Spresal.

Le indagini Dopo l'incidente - sul quale indagano i carabinieri e la magistratura - il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto. Approfondimento Roma, precipitano dal cestello della gru a Ostia: morto un operaio

Ministro Giuli: “Sgomenti e storditi” Il Ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo si stringono accanto ai familiari di Andrea Moretti, operaio specializzato per lavori in fune in quota, deceduto questa notte all’interno dell’Anfiteatro Flavio in seguito a un incidente sul lavoro. “Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.