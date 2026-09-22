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Famiglia nel bosco, incontro bambini-genitori nella nuova casa di Palmoli

Cronaca

L'incontro durerà più tempo del previsto per recuperare, in accordo con i servizi sociali, quello della scorsa settimana annullato per la mancanza delle condizioni di sicurezza e riservatezza. È la prima volta che tutti e cinque sono insieme nella nuova abitazione

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È in corso l'incontro dei bambini della famiglia nel bosco con i genitori, Nathan e Catherine, nella casa messa a disposizione dal Comune a Palmoli: è la prima volta che tutti e cinque sono insieme nella nuova abitazione.

Incontro più lungo del previsto

L'incontro è cominciato intorno alle 16.30 e durerà più tempo rispetto al previsto anche per recuperare, in accordo con i servizi sociali, l'incontro della scorsa settimana che era stato poi annullato per la mancanza delle condizioni di sicurezza e riservatezza. A renderlo noto è l'avvocato dei genitori, Simone Pillon.

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