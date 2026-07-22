Famiglia nel bosco, ecco la nuova casa a Palmoli FOTO

- Il render mostra l’abitazione immersa in un’area alberata. Al volume principale, con copertura in coppi, si affianca uno spazio vetrato che mette in relazione gli interni con il giardino.
- Il prospetto occidentale evidenzia il rivestimento orizzontale del volume principale e l’ampia struttura vetrata laterale. Le quote riportate indicano altezze comprese tra 3,55 e 3,65 metri.
- Sul lato nord il progetto presenta una composizione essenziale, formata da due volumi affiancati. La rappresentazione inserisce la casa nel paesaggio attraverso alberi e sagome illustrative.
- Il prospetto orientale mostra una facciata compatta, scandita da due aperture di dimensioni differenti. Sul lato sinistro emerge il volume vetrato, collegato al corpo principale.
- Il lato sud mette in primo piano l’ampia chiusura trasparente dello spazio vetrato. La struttura si affianca al volume rivestito in legno, mantenendo un’altezza massima indicata di 3,65 metri.
- Una seconda vista del progetto mostra il rapporto tra il corpo intonacato e la veranda. La costruzione prevede legno, blocchi di canapa, isolanti organici, finiture in cocciopesto e intonaci interni in terra cruda.