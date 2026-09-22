Torino, morto bambino di 7 anni investito mentre era in bici

È morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita il bambino di sette anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita, a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Il bambino era stato investito mentre andava a scuola col papà: soccorso poco dopo le 8 dai sanitari del 118 e intubato era stato trasportato in codice rosso in ospedale. Dopo la ripresa dell'attività cardiaca era stato portato in sala operatoria. Presentava traumi gravissimi, tra cui quelli cranico e addominale. Nel pomeriggio è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. Secondo la prima ricostruzione, il bambino era in bicicletta quando è stato investito da un'auto nel controviale di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Montebello e via Tarino.