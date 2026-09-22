Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Accoltella l'ex davanti al figlio di 4 anni a Bergamo, la donna è in pericolo di vita

Cronaca

La vittima ha 34 anni ed è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio: il gip ha disposto la permanenza in carcere

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Ha ferito l’ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici, alla presenza del figlio di 4 anni. Un trentenne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio e, dopo l’udienza di convalida, il gip ha disposto la permanenza in carcere. La vittima, un'italiana di 34 anni, trasportata al Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni, è ricoverata in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 settembre: i militari della stazione di Urgnano sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio.

La vicenda

La vittima è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove le sono state riscontrate lesioni multiple e penetranti al collo, al torace e alle braccia e con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da richiedere il ricovero in terapia intensiva. La donna si trova ancora in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio della coppia, di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L’uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, dopo l’episodio si è allontanato a piedi dall'abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Il Tribunale per i Minorenni ha emesso un provvedimento che gli vieta di avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dal figlio minore.

Vedi anche

Donna accoltellata all'addome in Val d'Ossola: fermato l'ex compagno

Cronaca: Ultime notizie

Furto di vino Barolo nelle Langhe: bottino di oltre 3 mila bottiglie

Cronaca

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, anche grazie alle immagini...

Roma, schiaffi e minacce ai bimbi del nido: sospesa un'educatrice

Cronaca

Dalle immagini di videosorveglianza gli inquirenti hanno visto che la donna strattonava con forza...

Torino, abusa di un dodicenne al parco: fermato presunto autore

Cronaca

L'uomo è un ventenne italiano di origini egiziane: avrebbe attirato l'attenzione del bambino con...

Testimoni di Geova, cambiano le regole sulle trasfusioni di sangue

Cronaca

Ogni fedele potrà decidere secondo la propria coscienza se ricevere globuli rossi, globuli...

Scuola, dove si supera il 30% di alunni stranieri nella primaria?

Cronaca

Giovedì il disegno di legge sulla scuola potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei...

Le percentuali di stranieri a scuola

Cronaca: i più letti