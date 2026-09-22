Roma, schiaffi e minacce ai bimbi del nido: sospesa un'educatrice

Dalle immagini di videosorveglianza gli inquirenti hanno visto che la donna strattonava con forza i minori e li colpiva alla testa, alla nuca, alle braccia e alle gambe

Strattonava con forza i minori per le braccia, sollevandoli o riconducendoli bruscamente sulle sedie, colpendoli con schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe. Così, un’educatrice era solita rapportarsi con i suoi alunni di un asilo nido comunale dove lavorava. La donna è stata sospesa dal servizio su decisione del gip del tribunale che ha accolto la richiesta della procura di Roma. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Giovanni che, per condurre le indagini, hanno utilizzato anche le intercettazioni audio-video all’interno della struttura. Dalle immagini si possono osservare vari episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi, e anche violenze fisiche come strattonamenti e schiaffi.