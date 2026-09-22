Torino, abusa di un dodicenne al parco: fermato presunto autore

È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del dodicenne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Nella serata di lunedì 21 settembre, la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un ventenne, italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di avere commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla pm Eleonora Guerra, a capo delle indagini ed eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza.

La vicenda

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sospettato avrebbe attirato il dodicenne nel cortile delle case popolari, dove vive, con la scusa di un giro su un monopattino e lo avrebbe poi condotto fino al parco dell’Arrivore, dove si sarebbe consumato l’abuso. Dopo, il ragazzino sarebbe stato accompagnato in un minimarket della zona, dove l'uomo gli avrebbe comprato una bibita e un pacchetto di patatine. Si era poi allontanato alla vista di alcuni amici del dodicenne. Il ragazzino, trovato sotto choc, ha raccontato quanto accaduto alla madre che ha subito chiamato la polizia. Nei giorni scorsi, la Squadra mobile aveva acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccolto riscontri al racconto del dodicenne per arrivare all'identificazione del presunto autore.