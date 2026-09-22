Torino, abusa di un dodicenne al parco: fermato presunto autore

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, violenza sessuale su un dodicenne al parco dell'Arrivore: fermato presunto autore

Cronaca

L'uomo è un ventenne italiano di origini egiziane: avrebbe attirato l'attenzione del bambino con la scusa di un giro sul monopattino. Poi l'avrebbe portato fino al parco , alla periferia del capoluogo piemontese

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del dodicenne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Nella serata di lunedì 21 settembre, la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un ventenne, italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di avere commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla pm Eleonora Guerra, a capo delle indagini ed eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza.

La vicenda

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sospettato avrebbe attirato il dodicenne nel cortile delle case popolari, dove vive, con la scusa di un giro su un monopattino e lo avrebbe poi condotto fino al parco dell’Arrivore, dove si sarebbe consumato l’abuso. Dopo, il ragazzino sarebbe stato accompagnato in un minimarket della zona, dove l'uomo gli avrebbe comprato una bibita e un pacchetto di patatine. Si era poi allontanato alla vista di alcuni amici del dodicenne. Il ragazzino, trovato sotto choc, ha raccontato quanto accaduto alla madre che ha subito chiamato la polizia. Nei giorni scorsi, la Squadra mobile aveva acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccolto riscontri al racconto del dodicenne per arrivare all'identificazione del presunto autore. 

Vedi anche

Torino, abusi su 12enne al Parco dell'Arrivore: indagini in corso

Cronaca: Ultime notizie

Furto di vino Barolo nelle Langhe: bottino di oltre 3 mila bottiglie

Cronaca

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, anche grazie alle immagini...

Roma, schiaffi e minacce ai bimbi del nido: sospesa un'educatrice

Cronaca

Dalle immagini di videosorveglianza gli inquirenti hanno visto che la donna strattonava con forza...

Torino, abusa di un dodicenne al parco: fermato presunto autore

Cronaca

L'uomo è un ventenne italiano di origini egiziane: avrebbe attirato l'attenzione del bambino con...

Testimoni di Geova, cambiano le regole sulle trasfusioni di sangue

Cronaca

Ogni fedele potrà decidere secondo la propria coscienza se ricevere globuli rossi, globuli...

Scuola, dove si supera il 30% di alunni stranieri nella primaria?

Cronaca

Giovedì il disegno di legge sulla scuola potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei...

Le percentuali di stranieri a scuola

Cronaca: i più letti