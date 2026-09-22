Testimoni di Geova, cambiano le regole sulle trasfusioni di sangue

I Testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere, secondo la propria coscienza. se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere utilizzato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata con il sesto aggiornamento del corpo direttivo dell’anno ("2026 Governing body update number 6"), pubblicato sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova.

La decisione lasciata alla coscienza del singolo

Come spiega La Stampa, nel video diffuso sul sito ufficiale viene richiamata la lettera di Paolo ai Galati del Nuovo Testamento, con la frase “Ciascuno porterà il proprio fardello”. Il riferimento serve a sottolineare che la scelta sui quattro principali elementi del sangue sarà affidata alla coscienza del singolo fedele. Il quotidiano ricorda inoltre che, con un precedente aggiornamento del marzo 2026, era già stata liberalizzata l’autotrasfusione. Poi l’annuncio: “Questo principio si applica anche ai quattro maggiori componenti del sangue”.

Resta il no al sangue intero

Non cambia invece la posizione sulle trasfusioni di sangue intero proveniente da un’altra persona. Il divieto nasce dall’interpretazione letterale di alcuni passi delle Sacre Scritture che invitano ad “astenersi dal sangue”. Già a marzo il Corpo Direttivo aveva modificato le regole interne e aveva autorizzato i fedeli a far prelevare e conservare il proprio sangue per eventuali trattamenti medici futuri. Quel sangue, però, poteva essere utilizzato soltanto dalla stessa persona e non da altri.

