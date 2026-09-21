Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, vandalizzate pietre d'inciampo per Spizzichino e Spagnoletto

Cronaca
©Ansa

Le due pietre sono state sporcate con vernice nera e verde. "Colpire la memoria di due vittime della Shoah proprio nella notte di Yom Kippur significa oltraggiare la comunità ebraica, ma anche la città di Roma e la sua storia", ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo, in zona Trastevere, a via Dandolo, dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e successivamente deportati ad Auschwitz. "Ancora un oltraggio alla memoria della Shoah romana. Ancora uno sfregio alle pietre d'inciampo, quelle dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, che erano nei loro trent'anni quando furono deportati e assassinati ad Auschwitz. Una barbarie di allora che si ripete adesso attraverso un atto vile e inaccettabile", ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Colpire la memoria di due vittime della Shoah proprio nella notte di Yom Kippur significa oltraggiare la comunità ebraica, ma anche la città di Roma e la sua storia. Chi cerca di cancellare quei nomi vuole rendere invisibili le vittime e riabilitare l'odio che le portò alla morte. E il fatto che la vernice porti i colori della bandiera palestinese conferma la deformazione della verità e della storia, allora come oggi. Non passerà. Quelle pietre saranno ripulite e continueranno a parlare alle coscienze di tutti. Ci auguriamo che i responsabili siano rapidamente identificati e puniti".

Cronaca: Ultime notizie

Roma, vandalizzate pietre d'inciampo per Spizzichino e Spagnoletto

Cronaca

Le due pietre sono state sporcate con vernice nera e verde. "Colpire la memoria di due vittime...

Alberto Stefani e Mara Bizzotto coinvolti in incidente, non sono gravi

Cronaca

Il presidente di Regione si stava recando in via Bellerio per partecipare al federale della Lega...

Caso Garofalo, morte Denise: si indaga su contatti con il padre

Cronaca

Il padre della donna è tuttora detenuto ad Asti dove sta scontando la condanna per l'omicidio di...

Incidente a Venezia, l'autopsia: Gabriella Querino è morta sul colpo

Cronaca

Secondo i risultati dell'autopsia, la 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo...

Chico Forti ha ottenuto la semilibertà dal tribunale di sorveglianza

Cronaca

L'italiano ha trascorso 25 anni in carcere in Florida dopo la condanna all'ergastolo negli Stati...

Cronaca: i più letti