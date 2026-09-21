Il fatto sarebbe accaduto venerdì scorso alla periferia della città. Gli investigatori, coordinati dal dirigente della mobile Davide Corazzini, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti intorno al parco e nell'area circostante

Procedono senza sosta le indagini della Squadra mobile della questura di Torino sui presunti abusi sessuali ai danni di un ragazzino di dodici anni avvenuti venerdì scorso nella zona del parco dell'Arrivore, alla periferia della città. La polizia è al lavoro per identificare il presunto autore, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe circa vent'anni. A quanto si apprende alcuni riscontri al racconto del dodicenne sarebbero già stati trovati. Gli investigatori, coordinati dal dirigente della mobile Davide Corazzini, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti intorno al parco e nell'area circostante. I filmati vengono analizzati per acquisire ulteriori elementi utili all'identificazione dell'uomo e alla ricostruzione dell'intera vicenda. Le indagini sono coordinate dalla pm Eleonora Guerra.

Le indagini

L'episodio risale alla notte di venerdì 18 settembre e sulla vicenda gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, il ragazzino sarebbe stato adescato dal ventenne con la scusa di fare un giro in monopattino. Sarebbe stato quindi portato al parco dell'Arrivore, dove si sarebbe consumato l'abuso, durato alcuni minuti. I fatti sarebbero avvenuti intorno alla mezzanotte. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.