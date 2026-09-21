In un’intervista rilasciata al Gazzettino, l’assessore al Bilancio, tributi e società partecipate di Venezia, Michele Zuin, ha annunciato che il contributo per entrare in laguna è destinato ad alzarsi. Dopo aver sperimentato per tre anni il ticket d’accesso, a partire dal 2027 la misura assumerà una veste strutturale, che prevederà un aumento delle tariffe e un possibile allargamento del calendario di applicazione.

Le attuali quote ritenute inefficaci

Secondo Zuin, le attuali quote da 5 e 10 euro vanno superate perché ritenute ormai inefficaci come deterrente per il turismo “mordi e fuggi”. L’obiettivo dell’amministrazione non è generare nuovo gettito fiscale, ma arginare i flussi nei giorni più critici sul calendario. “La richiesta al governo di avere un contributo d’accesso più pesante non è per far cassa”, ha spiegato Zuin al Gazzettino. “La questione è questa: ci rendiamo conto che i 5-10 euro attuali sono ormai alla portata di tutti; il rischio è che non abbiano quell’effetto-disincentivo che questa misura dovrebbe avere”.

A quanto ammonterà, quindi, la nuova cifra? “Si era arrivati a parlare anche di 50 euro, ma potrebbero magari essere 30”, ha continuato Zuin al Gazzettino. “L'importante è lo spirito: perché se l'obiettivo è quello di disincentivare il turista giornaliero e chi è venuto a Venezia già tante volte e vorrebbe raggiungerla, per ipotesi, il primo maggio, ecco che un contributo più alto farebbe propendere per una gita fuori porta altrove”.