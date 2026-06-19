Oggi il ticket, che si paga solo in alcuni giorni dell'anno, costa dai 5 ai 10 euro. Il primo cittadino ha detto che avrebbe chiesto un incontro al governo per parlare dell’aumento del contributo d’accesso: il biglietto d’ingresso infatti era stato introdotto con un regolamento comunale, ma il limite dei costi era stato prima definito da una legge nazionale

Cinquanta euro per entrare a Venezia. L'idea è del nuovo sindaco Simone Venturini, che al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città in determinati giorni dell'anno così da disincentivare gli arrivi. Oggi il ticket costa dai 5 ai 10 euro.

La proposta di Venturini

Venturini ha detto che avrebbe chiesto un incontro al governo per parlare, tra le altre cose, dell’aumento del contributo d’accesso: il biglietto d’ingresso infatti era stato introdotto con un regolamento comunale, ma il limite dei costi era stato prima definito da una legge nazionale. "Se oggi è da 5 a 10 euro, la mia proposta", ha detto "è di portarlo dai 30 ai 50 euro per determinati giorni". Venturini aveva proposto di aumentare il contributo di ingresso già durante la campagna elettorale, con l’obiettivo di rendere il pagamento del ticket un deterrente più efficace contro il turismo giornaliero in alcuni momenti dell’anno.

Come funziona ora

Quest’anno il biglietto è stato attivato a partire dal 3 aprile e lo sarà fino al 26 luglio, per un totale di 60 giornate di pagamento. Nel 2024 sono state 29, nel 2025 54. Il periodo di validità dell’obbligo è stato progressivamente esteso: a partire dal 2025 il pagamento è diventato obbligatorio anche nei venerdì e in altri giorni, oltre che nel fine settimana. Chi non paga il biglietto rischia una sanzione da 50 a 300 euro.