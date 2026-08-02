Terni-Rieti, scontro tra autobus e camper: 5 morti e 27 feriti

Cinque persone sono morte e 27 sono rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni, nel pomeriggio di domenica 2 agosto in un incidente sulla strada statale 79 "Ternana", al confine tra Umbria e Lazio, all'altezza di Colli sul Velino. Lo scontro tra un autobus e un camper avrebbe innescato il coinvolgimento di tre automobili. Le vittime viaggiavano sul camper e sulle auto
Cinque persone hanno perso la vita e 27 sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 agosto lungo la strada statale 79 "Ternana", la superstrada che unisce Terni e Rieti. Lo scontro si è verificato all'altezza di Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio.
La dinamica
All'origine dell'incidente ci sarebbe stato uno scontro tra un autobus e un camper. Nel sinistro sono rimaste coinvolte complessivamente cinque veicoli: oltre ai due mezzi, anche tre automobili che non sarebbero riuscite a evitare l'impatto. Le vittime viaggiavano a bordo del camper e delle auto. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.
I feriti
Il bilancio dei feriti è di 27 persone. L'Ares 118 ha trasportato in elisoccorso tre feriti in codice rosso, in condizioni gravi, mentre gli altri 24, con codici gialli e verdi, sono stati distribuiti tra diversi ospedali.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, con ambulanze ed elisoccorso, insieme alla polizia stradale, alla polizia locale, ai carabinieri, ai vigili del fuoco e agli addetti dell'Anas. La statale 79 Bis è un'arteria a scorrimento veloce che collega le due province.