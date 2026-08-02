Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terni-Rieti, scontro tra autobus e camper: 5 morti e 27 feriti

Cronaca
©Ansa

Cinque persone sono morte e 27 sono rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni, nel pomeriggio di domenica 2 agosto in un incidente sulla strada statale 79 "Ternana", al confine tra Umbria e Lazio, all'altezza di Colli sul Velino. Lo scontro tra un autobus e un camper avrebbe innescato il coinvolgimento di tre automobili. Le vittime viaggiavano sul camper e sulle auto

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cinque persone hanno perso la vita e 27 sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 agosto lungo la strada statale 79 "Ternana", la superstrada che unisce Terni e Rieti. Lo scontro si è verificato all'altezza di Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio.

Incidente mortale a Terni
©Ansa

La dinamica

All'origine dell'incidente ci sarebbe stato uno scontro tra un autobus e un camper. Nel sinistro sono rimaste coinvolte complessivamente cinque veicoli: oltre ai due mezzi, anche tre automobili che non sarebbero riuscite a evitare l'impatto. Le vittime viaggiavano a bordo del camper e delle auto. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

Il grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria, che ha causato cinque morti e cinque feriti, 2 agosto 2026 L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. ANSA / EMILIANO GRILLOTTI
©Ansa

I feriti

Il bilancio dei feriti è di 27 persone. L'Ares 118 ha trasportato in elisoccorso tre feriti in codice rosso, in condizioni gravi, mentre gli altri 24, con codici gialli e verdi, sono stati distribuiti tra diversi ospedali.

 

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, con ambulanze ed elisoccorso, insieme alla polizia stradale, alla polizia locale, ai carabinieri, ai vigili del fuoco e agli addetti dell'Anas. La statale 79 Bis è un'arteria a scorrimento veloce che collega le due province.

Cronaca: Ultime notizie

Valle d'Aosta, cade da un sentiero e precipita nel vuoto: morto runner

Cronaca

L'incidente è avvenuto ieri a Challand-Saint-Victor. Il corpo è stato recuperato stamani. La...

Ondata di caldo, oggi bollino rosso in 23 città. Lunedì in 25. LIVE

live Cronaca

Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del...

Cade da cavallo e finisce in un burrone, muore uomo nel Vicentino

Cronaca

La tragedia lungo il percorso dei Trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. Inutili i...

Mulazzo, portano residuato bellico in discarica: sfiorata tragedia

Cronaca

Una coppia di giovani si è presentata al centro di raccolta rifiuti di Mulazzo, in provincia di...

Strage Bologna, Mattarella: "Neofascismo voleva distruggere valori"

Cronaca

Il presidente della Repubblica in occasione dell’anniversario: "Il segno profondo impresso dalla...

Cronaca: i più letti