Terni-Rieti, scontro tra autobus e camper: 5 morti e 27 feriti

Cinque persone sono morte e 27 sono rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni, nel pomeriggio di domenica 2 agosto in un incidente sulla strada statale 79 "Ternana", al confine tra Umbria e Lazio, all'altezza di Colli sul Velino. Lo scontro tra un autobus e un camper avrebbe innescato il coinvolgimento di tre automobili. Le vittime viaggiavano sul camper e sulle auto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Cinque persone hanno perso la vita e 27 sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 agosto lungo la strada statale 79 "Ternana", la superstrada che unisce Terni e Rieti. Lo scontro si è verificato all'altezza di Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio.

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La dinamica All'origine dell'incidente ci sarebbe stato uno scontro tra un autobus e un camper. Nel sinistro sono rimaste coinvolte complessivamente cinque veicoli: oltre ai due mezzi, anche tre automobili che non sarebbero riuscite a evitare l'impatto. Le vittime viaggiavano a bordo del camper e delle auto. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

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