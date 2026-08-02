Varese, donna tenta di rapire tre bambini in pieno centro: denunciata

La donna è stata identificata dagli agenti della Squadra Volante e denunciata per tentata sottrazione di persone incapaci, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti a offendere

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 31 luglio tra piazza Repubblica e via Bizzozero, a Varese, dove - secondo quanto riporta La provincia di Varese - una donna di 40 anni, di origine francese, avrebbe tentato di convincere tre bambini di età inferiore ai 10 anni ad allontanarsi con lei. L'intervento dei genitori e dei fratelli maggiori ha evitato che la situazione degenerasse. La donna è stata identificata dagli agenti della Squadra Volante e denunciata per tentata sottrazione di persone incapaci, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti a offendere.