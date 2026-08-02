Varese, lo scambia per un rivale in amore e lo uccide investendolo

E' accaduto a Somma Lombardo: la vittima è un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne arrestato per omicidio, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta

Lo ha ucciso investendolo perché credeva fosse il nuovo compagno della sua ex. E' accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, ieri intorno alle 23. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore, un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali a una donna.

La 39enne era però la ex dell'uomo ora arrestato, che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. La donna, che era in moto, non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento e il 36enne, in sella a uno scooter, si sarebbe fermato per aiutarla. Il 43enne vedendoli insieme ha travolto l'uomo uccidendolo sul colpo.