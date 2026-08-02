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Ondata di caldo, oggi 23 città da bollino rosso. Domani salgono a 25. DIRETTA

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©Ansa

Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo solo due città: Messina e Reggio Calabria

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Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo solo due città: Messina e Reggio Calabria. A Cremona il Po non è mai stato così basso: ha superato il record  negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a otto  metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E  la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il  riso lombardo: con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.

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Oggi 23 città da bollino rosso. Domani salgono a 25

Oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo solo due città: Messina e Reggio Calabria. 

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