Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo solo due città: Messina e Reggio Calabria
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Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo solo due città: Messina e Reggio Calabria. A Cremona il Po non è mai stato così basso: ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a otto metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo: con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
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Corea Sud, caldo record: oltre 42 gradi nel sud-est
Caldo da record in Corea del Sud: a Yangsan, nel sud-est, sono stati registrati 42,5 gradi, la temperatura piu' alta dall'inizio delle misurazioni nel 1904. Lo ha riferito l'agenzia meteorologica nazionale. Il primato nella cittadina che si trova vicino al porto di Busan e' stato segnato alle 13:26 ora locale (le 6:26 in Italia).
Oggi 23 città da bollino rosso. Domani salgono a 25
Oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo solo due città: Messina e Reggio Calabria.