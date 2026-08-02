Agosto a Milano, gli eventi da non perdere per chi resta in città

Ad agosto Milano rallenta, ma non si ferma. Per chi non va in ferie nel mese più affollato dell'anno, la città offre una vasta gamma di eventi e occasioni culturali uniche. Senza lo stress che la caratterizza tutto l'anno. Milano anche d'estate propone un ricco programma di attività, dai musei gratuiti, alle mostre, fino ai cinema all’aperto, garantendo a chi resta un'estate all'insegna dell'arte e della cultura. Alcuni appuntamenti da segnare.

Estate al Castello

Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate milanese c'è Estate al Castello, la rassegna promossa dal Comune di Milano nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Promossa dall’ assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Una manifestazione che offre appuntamenti dal 12 giugno al 9 settembre, con una platea in grado di accogliere fino a 2.300 posti. Oltre 40 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand up, danza e cinema. Biglietti d’ingresso a prezzo calmierato, molti eventi a ingresso gratuito, tra cui le 25 serate dedicate al cinema.

Cinema all'aperto

Spazio anche ai film. AriAnteo è il palinsesto di cinema all’aperto di Anteo Spazio Cinema, arrivato alla sua 37° edizione, che da inizio giugno a fine settembre illumina le serate milanesi oﬀrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata di film di qualità europei e internazionali, i migliori titoli della stagione, prime visioni e eventi con ospiti in sala.

Milano è Viva

Anche ad agosto continua Milano è Viva, il progetto promosso dal Comune per portare spettacoli e iniziative culturali nei quartieri della città. La rassegna coinvolge diversi municipi con concerti, teatro, danza, laboratori e performance diffuse, molte delle quali gratuite, con l'obiettivo di animare gli spazi pubblici anche durante il periodo estivo.

Mostre nei musei civici

Per chi preferisce trascorrere le ore più calde visitando musei e mostre, anche ad agosto restano aperti numerosi spazi espositivi cittadini. Tra questi il Museo del Novecento, con la sua collezione dedicata all'arte italiana del XX secolo; il Castello Sforzesco, che ospita le Civiche Raccolte d'Arte e diversi musei; la Galleria d'Arte Moderna (GAM) di Villa Reale; il Museo Archeologico e il Museo di Storia Naturale, insieme all'Acquario Civico. Anche Palazzo Reale, il PAC – Padiglione d'Arte Contemporanea e la Fabbrica del Vapore proseguono la programmazione estiva. Prima della visita è comunque consigliabile consultare i rispettivi siti per verificare giorni e orari di apertura, soprattutto nella settimana di Ferragosto.

Biblioteche e iniziative culturali

Le biblioteche comunali continuano a proporre attività anche durante l'estate, con presentazioni di libri, laboratori per bambini, letture e appuntamenti dedicati a famiglie e ragazzi. Il calendario aggiornato è disponibile sul portale del Sistema Bibliotecario di Milano.

Ferragosto in città

Anche il giorno di Ferragosto Milano offre diverse opportunità per chi resta in città. Il Comune pubblica ogni anno un aggiornamento con le aperture straordinarie di musei civici, sedi espositive e servizi culturali, oltre agli eventi in programma nel corso della giornata. Prima di organizzare la visita è consigliabile verificare eventuali variazioni di orario sui canali ufficiali delle strutture interessate.