Strage di Bologna, cosa è successo il 2 agosto 1980. FOTO

Alla fine del 2017, davanti alla corte di Assise di Bologna, ha preso il via un nuovo processo sull'attentato per accertare le responsabilità di un eventuale 'quarto uomo'. Si tratta di Gilberto Cavallini, 67 anni, ex Nar, ergastolano in semilibertà. Il 9 gennaio 2020 è stato condannato per concorso esterno alla strage, con l'accusa di aver aiutato e supportato Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini: Cavallini li ha aiutati con l'alloggio in Veneto, fornendo documenti falsi e poi anche la vettura per il viaggio da Padova a Bologna