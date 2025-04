Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 aprile: la rassegna stampa

Da stamattina la salma di Papa Francesco è esposta in San Pietro per l’omaggio dei fedeli. I funerali si terranno sabato alle 10 sul sagrato della basilica alla presenza dei leader mondiali. Proclamati 5 giorni di lutto nazionale, sospese le partite di sabato. Spazio anche alle polemiche sul 25 aprile con Musumeci che ha chiesto “sobrietà”. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola