Afragola, 14enne scomparsa: doveva incontrare l'ex. Ricerche in corso

La giovane si chiama Martina Carbonaro. Ѐ uscita dalla sua abitazione ieri sera verso le 19:00, con indosso jeans e una maglietta nera, insieme a un'amica per prendere un gelato e poi avrebbe incontrato, ha riferito la madre, il suo ex fidanzato. I Carabinieri, impegnati nelle ricerche coordinate da procura e prefettura, hanno in serata smentito alcune indiscrezioni, sottolineando che della ragazza non sono stati trovati abiti, nè altre tracce

Non si hanno più notizie da ieri sera, ad Afragola, nel Napoletano, di una ragazza di 14 anni, Martina Carbonaro. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e fatto un appello via social, a chiunque avesse notizie, a contattare le forze dell'ordine. La mamma dell'adolescente ha riferito che la figlia non si era mai allontanata da casa senza dar notizie di sè prima di ieri sera. L'ultimo contatto telefonico è stato intorno alle 20.30, quando ha detto che sarebbe tornata a breve, poi la ragazza non ha più risposto. Ѐ uscita dalla sua abitazione verso le 19:00, con indosso jeans e una maglietta nera, insieme a un'amica per prendere un gelato e poi avrebbe incontrato, ha riferito la madre, il suo ex fidanzato. I Carabinieri, impegnati nelle ricerche coordinate da procura e prefettura, hanno in serata smentito alcune indiscrezioni, sottolineando che della ragazza non sono stati trovati abiti, nè altre tracce.

Gli ultimi avvistamenti

Alcune telecamere hanno ripreso per l'ultima volta la ragazzina nei pressi del centro commerciale "I Pini", poi da lì si sarebbero perse le tracce. In serata, i carabinieri hanno avviato un'ispezione nei pressi del campo sportivo Moccia e si cerca anche nella zona, dove si trovano diversi pozzi. Lì, in scooter con un ragazzo, sarebbe stata avvistata per l'ultima volta.

L'appello sui social

L'appello social della madre della giovane è stato ricondiviso diverse volte su Instagram e su Facebook. Tra i profili che hanno dato spazio alla segnalazione di scomparsa c'è anche quello del deputato Francesco Emilio Borrelli.