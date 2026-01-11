Offerte Sky
Cervinia, valanga travolge uno sciatore fuoripista: ferito

©IPA/Fotogramma

Lo sciatore, un 29enne lombardo impegnato in una discesa fuoripista nella zona di Plan Maison, è stato soccorso dal Soccorso alpino e trasportato all’ospedale di Aosta. Le sue condizioni non sarebbero gravi

Una valanga si è staccata in tarda mattinata sopra Breuil-Cervinia, in Valle D'Aosta, coinvolgendo uno sciatore impegnato in una discesa fuoripista nella zona di Plan Maison. L’uomo è rimasto semisepolto sotto la neve, subito è intervenuto il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Cervinia, mettendolo in salvo.

I soccorsi e le condizioni dello sciatore

Lo sciatore, di 29 anni e residente in Lombardia, è stato estratto dalla neve e trasportato all'ospedale di Aosta per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e alle eventuali cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

