Cervinia, valanga travolge uno sciatore fuoripista: ferito

Una valanga si è staccata in tarda mattinata sopra Breuil-Cervinia, in Valle D'Aosta, coinvolgendo uno sciatore impegnato in una discesa fuoripista nella zona di Plan Maison. L’uomo è rimasto semisepolto sotto la neve, subito è intervenuto il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Cervinia, mettendolo in salvo.

I soccorsi e le condizioni dello sciatore



Lo sciatore, di 29 anni e residente in Lombardia, è stato estratto dalla neve e trasportato all'ospedale di Aosta per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e alle eventuali cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi.