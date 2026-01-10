Valanga sopra Aosta, morto uno scialpinista

L'uomo è stato travolto dalla valanga che si è staccata sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. L'allarme è stato dato da due testimoni. Sul posto il Soccorso Alpino Valdostano e le unità cinofile ascolta articolo

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. L'allarme è stato dato da due testimoni. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Sul posto anche il medico del 118. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein.

Il corpo recuperato dal Soccorso alpino valdostano I tecnici del Soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza lo hanno cercato subito lungo la colata di neve con l'utilizzo di sonde. All’inizio delle ricerche non è stato possibile avvicinarsi alla zona dell’incidente in elicottero a causa del forte vento in quota. I soccorritori sono intervenuti via terra con squadre composte da tecnici del Soccorso Sav, Sagf, due unità cinofile e il supporto del gatto delle nevi messo a disposizione dalla Società di gestione piste per cercare di avvicinarsi quanto più possibile al luogo della tragedia. Approfondimento Valanghe, morti escursionista nel Vicentino e scialpinista nel Cuneese

L'allarme è stato dato da due testimoni Lo scialpinista è stato trovato sepolto sotto la neve, travolto da una valanga. L'uomo secondo quanto si è appreso, non aveva l'Arva, apparecchio che serve per individuare le persone sotto le valanghe. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.