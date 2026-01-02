Valanghe, morti escursionista nel Vicentino e scialpinista nel Cuneese

Offerte Sky
Valanghe, morti un escursionista sulle Piccole Dolomiti e uno scialpinista nel Cuneese

Un 50enne, è stato raggiunto dal soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da Treviso, ma per lui non c'era già più nulla da fare. In alta valle Maira, nel comune di Acceglio, assieme alla seconda vittima travolte altre tre persone: due soccorse e recuperate in gravi condizioni

Ancora una giornata tragica sulle nevi italiane, con due vittime nel giro di poche ore. Sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro (Vicenza) uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L'uomo, un 50enne, è stato raggiunto dal soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da Treviso, ma per lui non c'era nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con la slavina.

Altre due persone recuperate in gravi condizioni

Una valanga di grosse dimensioni si è, invece staccata nel Cuneese, in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2.300 metri di quota. Almeno quattro gli escursionisti travolti dalla massa di neve. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una vittima e almeno altre due persone sarebbero state soccorse e recuperate in gravi condizioni. Sono in corso le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Nell'area stanno operano il Soccorso alpino e il personale del 118 oltre alle forze dell'ordine.

