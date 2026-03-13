Processo agli agenti che malmenarono una trans: "È stato uno sbaglio"

Uno dei due imputati ha ammesso le proprie responsabilità dicendo di non riconoscersi in quelle immagini. L'altro si è contraddetto più volte in aula ascolta articolo

I due agenti di polizia locale di Milano accusati di aver aggredito una transessuale nel maggio del 2023 a colpi di manganello sono stati sentiti oggi in tribunale. Uno dei due ha ammesso di aver "sbagliato" e ha detto di non riconoscersi nelle immagini dell'aggressione, l'altro invece ha cercato di difendersi ma lo ha fatto con una serie di dichiarazioni contraddittorie fino ad affermare di non aver avuto "la percezione corretta e precisa di quel che stava accadendo" e di aver usato lo spray urticante per interrompere l'aggressione.

La vicenda I due agenti sono imputati per lesioni nei confronti di Bruna, una transessuale che si era opposta alle procedure di identificazione e aveva dato in escandescenza, venendo aggredita a manganellate e a spruzzi di sostanza irritante quando era a terra "in posizione di resa" e "con le mani alzate". La scena, avvenuta in zona Bocconi, fu ripresa da diversi telefonini e postata sui social da alcuni cittadini finendo al centro di un acceso dibattito. Potrebbe interessarti Milano, trans picchiata da agenti. "Credo che denuncerò ma ho paura"

Gli imputati, ai quali è stato contestato anche il falso per aver omesso di segnalare nel rapporto di servizio i particolari sulle presunte violenze, hanno risposto alle domande della pm Giancarla Serafini, alla giudice Marina Colabraro, alle difese e ai legali di parte civile. Il primo ad essere interrogato è stato l'autista della pattuglia allertata perché nei pressi del parco Trotter c'era una persona "riottosa, verbalmente aggressiva" e che avrebbe dato fastidio anche ai bimbi che stavano entrando a scuola.