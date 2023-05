Milano, trans picchiata da agenti. Sala: “Indagini in corso"

Dopo l'accaduto, i quattro membri della Polizia locale coinvolti "sono stati spostati nei servizi interni e non sono su strada", ha detto il primo cittadino milanese. "A tutti quelli che scrivono 'licenziateli' dico che le cose non funzionano così", aggiunge ascolta articolo Condividi

Gli agenti della Polizia locale protagonisti del video diffuso ieri, nel quale colpiscono con un manganello una transessuale ,"sono stati spostati nei servizi interni e non sono su strada". A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione per Alberto Brasili, commentando quanto accaduto ieri nel capoluogo lombardo. Il sindaco continua: "Ci sono indagini in corso quindi io non mi sento di dire altro, se non a tutti quelli che scrivono 'licenziateli' dico che le cose non funzionano così".

Sala: "Vanno fatti passi formali" Il primo cittadino ha spiegato che "vanno fatti dei passi formali altrimenti qualunque atto sarebbe inefficace. Ci sono regole e procedure da rispettare quindi noi stiamo esattamente facendo questo". Ai giornalisti che gli hanno chiesto se esiste un problema di formazione degli agenti, Sala ha riposto che "la formazione è stata fatta perché un agente sa che di fronte a situazioni particolari a rischio di violenza deve e può colpire agli arti e non al corpo e alla testa, questo è evidente - ha precisato - La formazione è stata fatta, poi di fronte a casi del genere verranno presi i provvedimenti giusti".

"In città c'è disagio che cresce, Stato intervenga" Il tema su cui porre l’attenzione, per Sala, “è che nelle città del mondo c'è tanto disagio in giro, tante persone poco equilibrate e tante situazioni delicate. Questa è una questione di cui si parla poco, si parla tanto di immigrazione e poco di quante persone problematiche ci sono in giro per la città". "Poi a volte si vedono i risultati, ma è qualcosa che va affrontato e di cui i sindaci delle grandi città del mondo sono consapevoli. È qualcosa su cui serve veramente che lo Stato abbia la volontà di lavorare”, ha aggiunto. approfondimento Milano, donna colpita da agenti con manganelli e spray al peperoncino

Cosa è successo Ieri mattina la transessuale era stata segnalata perché urlava, in stato di agitazione, nei pressi di una scuola. È poi stata bloccata dai vigili urbani che l'hanno caricata in macchina per portarla all'ufficio centrale arresti e fermi per l'identificazione. Durante il tragitto - stando alla versione dei vigili - la donna ha detto di non sentirsi bene ma quando l'auto ha accostato, e gli agenti hanno aperto la portiera, la 41enne brasiliana - irregolare e con precedenti per reati di strada - è scappata. Quando è stata raggiunta in via Sarfatti, lì più di uno studente dalla finestra della biblioteca dell'Università Bocconi con il cellulare ha ripreso la scena, con gli agenti che per immobilizzare e ammanette la donna l'hanno colpita a manganellate, con dei calci e usando anche dello spray al peperoncino.