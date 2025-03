Molestie sessuali sugli alunni, arrestato un professore nel torinese

Un insegnante nel Torinese è stato arrestato con l’accusa di molestie sessuali sugli alunni. L’uomo, 50 anni, era indagato dalla procura di Ivrea e, al termine di una serie di accertamenti, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale (Torino) e posto agli arresti domiciliari. Il professore del liceo Fermi-Galilei a Ciriè, in provincia di Torino, era stato sospeso dalla scuola lo scorso gennaio, dopo la denuncia di alcuni genitori. I carabinieri di Ciriè hanno sentito diversi ragazzi che avrebbero confermato le particolari attenzioni dell'insegnante, in alcuni casi durante le ore di lezione.

Dopo la sospensione dalla scuola, il professore era finito nell'inchiesta coordinata dalla procura di Ivrea già ai primi di febbraio in seguito alle denunce di alcuni genitori. La misura cautelare è scattata dopo che gli investigatori hanno visionato i video registrati con i cellulari in classe e ascoltato diverse testimonianze dirette delle presunte vittime, confermate dalle riprese. Le accuse sono di molestie e violenze sessuali nei confronti di alcuni studenti e all'insegnante vengono contestati atteggiamenti particolarmente affettuosi e fisici.

La nota della scuola

"Siamo tutti dispiaciuti, la comunità scolastica del Fermi-Galilei si affida al lavoro delle autorità competenti per accertare responsabilità ed esprime vicinanza a coloro, tra gli studenti, che sono stati coinvolti e farà di tutto per ristabilire un ambiente sereno e tranquillo per procedere nel cammino di questo anno scolastico". Così il dirigente scolastico Vincenzo Giammalva in una nota dello scorso 7 febbraio.