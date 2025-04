Strage di piazza della Loggia, Toffaloni condannato a 30 anni

Per i pm era stato l'"esecutore materiale" della strage per avere messo nel cestino la bomba di matrice neofascista che uccise dieci persone a Brescia, il 28 maggio 1974, assieme a Roberto Zorzi, imputato in un processo in corso davanti alla Corte d'Assise

Il Tribunale dei Minori ha condannato a 30 anni di carcere Marco Toffaloni per il reato di strage nel processo nato dall'inchiesta quater sull'attentato di piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. Toffaloni per i pm era stato l'"esecutore materiale" della strage per avere messo nel cestino la bomba, di matrice neofascista, che uccise dieci persone assieme a Roberto Zorzi, imputato in un processo in corso davanti alla Corte d'Assise. Toffaloni, militante di Ordine Nuovo, all'epoca aveva 16 anni e per questo è stato giudicato dal Tribunale dei Minori.