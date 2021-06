1/18 ©Ansa

Anche personaggi famosi, sportivi e politici sono stati studenti e come tutti hanno dovuto affrontare le temute prove dell’esame di maturità. Ma c'è anche chi non è riuscito a ottenere la maturità, e chi ha lasciato la scuola per dedicarsi a un'altra carriera. Ecco come sono andati i loro esami di Stato

