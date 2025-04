Coppia uccisa dal vicino col coltello da sub: chi sono le vittime

In queste ore proseguono le indagini per capire cosa possa avere scatenato la furia omicida di Andrea Longo, che ieri sera, a Volvera (Torino), ha ucciso con un coltello da sub una giovane coppia di vicini di casa e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Le vittime sono Chiara Spatola, ventottenne che lavorava come operaia, e Simone Sorrentino, magazziniere di 23 anni; mentre, il killer era un camionista di 34 anni. Secondo le prime testimonianze date ai carabinieri della stazione di None e della compagnia di Pinerolo, che indagano sul duplice omicidio e suicidio, tra la coppia – che stava per trasferirsi a Rivalta Torinese - e l'omicida in passato ci sarebbero già state delle frizioni e delle liti, probabilmente legate a questioni di vicinato.