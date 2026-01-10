Il tribunale dei minorenni ha disposto il trasferimento in una struttura protetta. A raccontare le violenze è stata la stessa bambina di 10 anni al suo insegnante di scuola che poi ha denunciato il fatto ai carabinieri

Un uomo è indagato in provincia di Lecce per abusi su una bambina di 10 anni. A rivelare le violenze subite è stata la stessa bambina che ha raccontato i fatti al suo insegnante, che, insieme alla preside della scuola di un comune della provincia di Lecce frequentata dalla vittima, ha poi segnalato le rivelazioni della bambina ai carabinieri.

L'indagato è il compagno della madre

Ad essere indagato con l'accusa di violenza sessuale su minori è il compagno della madre della piccola. Per tutelare la bambina, dopo il racconto all'insegnante, il Tribunale per i minorenni di Lecce ha disposto il trasferimento in una comunità protetta. Nei giorni scorsi, invece, si è tenuto l'incidente probatorio: anche in questa sede la bambina ha confermato quanto già raccontato all'insegnante, riferendo degli abusi che avrebbe subito dall'uomo. Le indagini per ricostruire la vicenda sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura dei minori di Lecce.