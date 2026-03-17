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Incidente a Milano, uomo di 75 anni investito e ucciso da un tir

Cronaca
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La vittima è stata travolta probabilmente mentre attraversava la strada in piazza Ovidio, all'incrocio con via Mecenate. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

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Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tir nel primo pomeriggio a Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, in piazza Ovidio, all'incrocio con via Mecenate nella zona Est della città. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo di 75 anni stava attraversando quando è stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto sono arrivati i sanitari con automedica e ambulanza, che hanno solo potuto constatare il decesso, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo rimasto sotto al tir. In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Cosa sappiamo

Stando alle prime informazioni, probabilmente l'uomo attraversava fuori dall'attraversamento pedonale ma non lontano, a circa 7 metri dalle strisce. Il camion stava percorrendo piazza Ovidio in direzione Via Mecenate e, giunto all'intersezione con via Salomone, avrebbe investito l'uomo che verosimilmente attraversava da destra. La Procura ha disposto il sequestro del Tir. La vittima non è ancora stata identificata, si sa solo che indossava degli auricolari per ipoudenti.

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