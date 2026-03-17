Incidente a Milano, uomo di 75 anni investito e ucciso da un tir

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tir nel primo pomeriggio a Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, in piazza Ovidio, all'incrocio con via Mecenate nella zona Est della città. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo di 75 anni stava attraversando quando è stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto sono arrivati i sanitari con automedica e ambulanza, che hanno solo potuto constatare il decesso, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo rimasto sotto al tir. In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.