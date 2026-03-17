Incidente su autostrada Messina-Palermo, tamponamento in galleria: 80 mezzi coinvolti
L'incidente si è verificato all'interno della galleria Villafranca, in direzione del capoluogo di regione siciliano, tra Milazzo e Rometta. Nessun ferito grave, traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia "a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata che rende il fondo stradale estremamente scivoloso"
- Un maxitamponamento con 80 mezzi coinvolti si è verificato il 17 marzo sull'autostrada A20 Messina-Palermo
- A essere coinvolti sono stati decine di auto, furgoni e mezzi pesanti che viaggiavano all'interno della galleria Villafranca, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese.
- Non ci sarebbero feriti gravi. La tratta della autostrada A20 Messina-Palermo tra Rometta e Milazzo - come comunica il consorzio autostrada - è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia "a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che rende il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso".
- La notizia è stata resa nota dai vigili del fuoco di Messina, che hanno diffuso diverse foto dell'incidente.
- La circolazione autostradale è stata bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria.
- Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi.
- Sul posto è impegnata anche la polizia per la gestione della viabilità e i rilievi personale del 118 per l'assistenza alle persone coinvolte. Già nella tarda serata del 16 marzo si era verificato un altro incidente che aveva bloccato la corsia della A20 verso Messina all'altezza di San Pier Niceto. Un camion era finito di traverso occupando la carreggiata bloccando il traffico per qualche ora. Illeso il conducente del camion.