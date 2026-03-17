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Incidente su autostrada Messina-Palermo, tamponamento in galleria: 80 mezzi coinvolti

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©Ansa

L'incidente si è verificato all'interno della galleria Villafranca, in direzione del capoluogo di regione siciliano, tra Milazzo e Rometta. Nessun ferito grave, traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia "a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata che rende il fondo stradale estremamente scivoloso"

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