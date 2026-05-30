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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24

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Il drone russo in Romania e gli sviluppi della guerra in Ucraina campeggiano in apertura delle principali testate italiane. Spazio anche all'appello del governatore di Bankitalia Panetta per l'AI e allo sport, dai test di Sinner dopo il malore alla finale di Champions

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