Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24
Il drone russo in Romania e gli sviluppi della guerra in Ucraina campeggiano in apertura delle principali testate italiane. Spazio anche all'appello del governatore di Bankitalia Panetta per l'AI e allo sport, dai test di Sinner dopo il malore alla finale di Champions
- "Drone russo in Romania. Ira dell'Ue": gli sviluppi del conflitto tra Ucraina e Russia in prima pagina sul Corriere della Sera. In primo piano anche lo sport: "Finale Champions. Oggi Psg-Arsenal. Parigi punta sul georgiano. Kvara, l'anti-Mbappé sogna il bis da leggenda". Poi un sondaggio: "Effetto comunali, il Pd giù del 2,2% e FdI sale ancora".
- "Mosca colpisce l'Europa": anche La Repubblica parte dal conflitto russo-ucraino. Spazio anche all'appello di Panetta: "L'IA decisiva per la crescita". Altre notizie di esteri: "Guerra in Iran, Trump indeciso sull'accordo, è fumata nera alla Casa Bianca". E di sport: "Blackout Sinner, test e controlli dopo il malore".
- "Droni sulla Romania, Putin minaccia Ue e Nato" è il titolo di apertura de La Stampa. Anche qui c'è poi "Giovani e AI, il richiamo di Panetta. Balzo dell'inflazione al 3,2%. L'allarme di Bankitalia: Europa, rischio recessione e carovita al 6%".
- "La minaccia di Mosca e lo sdegno dell'Europa. La Nato: ci difendermo. La premier: gravissimo. Drone russo sulla Romania". Anche Il Messaggero parte da qua. Poi passa a "Panetta: l'IA decisiva per la crescita. Puntare sulle nuove generazioni". In prima pagina anche il Medio Oriente: "Trump: Hormuz, via il blocco. Ma sull'Iran non decide nulla".
- "Jones vuole subito l'Inter. L'impaziente inglese. Sarà il primo colpo dei campioni. Il centrocampista del Liverpool può arrivare già a inizio giugno". Questa la notizia di apertura per La Gazzetta dello Sport. In alto: "Ricarica Sinner. Il fisico è sotto stress, farà esami approfonditi". Il Giro d'Italia: "Tra Vingegaard e il trionfo rosa resta solo la salita di Pantani".
- "Baldini denuncia. Attacco al sistema. Il ct dell'Italia: il nostro calcio è in mano a certi dirigenti lestofanti", si legge nel taglio alto del Corriere dello Sport. La notizia centrale: "Un affare stile Akanji. La chiave è Bisseck: scelto l'obiettivo se il tedesco parte. Inter, Ruben Dias. Il City può liberare il portoghese".
- "Aspetto un fondo straniero": taglio alto su Tuttosport per "Cairo sulla cessione del Toro: magari all'estero trovo qualcuno". La notizia di punta: "John incontra Comolli e Spalletti e chiede concretezza sul mercato. Elkann: ora i fatti".
- "La guerra in Europa. Drone russo colpisce la Romania. Putin prova a smentire, ma il suo braccio destro minaccia: 'Non dormirete sonni trnquilli'". La guerra in prima pagina de Il Giornale. Qui c'è anche la cronaca: "Terrorismo a Milano. Indagati gli iraniani del centro pro ayatollah".
- "La sfida è sulla competitività. AI partita decisiva, ma va governata": sono le parole di Panetta in apertura de Il Sole 24 Ore. In prima pagina anche: "L'inflazione sfora il 3% ma il carrello della spesa resta stabile a quota +2,3%", "Piazza Affari oltre 50mila. Record di Wall Street ai nuovi massimi storici".
- "Carovita, tassi e bollette: il centrodestra contro tutti": è la "tempesta perfetta - inflazione oltre il 3% e mannaia Bce" di cui parla in apertura Il Fatto Quotidiano. In alto il processo Baiardo: "L'amico di Dell'UItri ha portato l'Ikea nei terreni dei Graviano".
- "Record di occupazione. Più lavoro, la sinistra frigna. Smontate le favole Pd-M5s. Disoccupati al 5,1%, applaude anche l'Ue". Così Libero in apertura, dove c'è anche una foto di Meloni che beve del vino: "Fa bene". Tra le altre cose: "I migranti costano al Paese più di quanto producono", "Il libro di memorie. Lettera di Catherine ai suoi bambini del bosco" e "Allegri non riesce più a farsi licenziare dal Milan".
- Domani punta sul Medio Oriente: "La promessa di Trump su Hormuz: 'Stop al blocco', ma l'Iran è cauto". Un retroscena politico: "Una volta erano il gigante e la bambina. Armi e complotti. La crisi infinita di Meloni e Crosetto".
- "Drone russo in Romania, l'Europa reagisce: 'Gravissimo'", titola Il Riformista. Tra le notizie in prima pagina qui c'è anche "Giustizia. Dopo la toga Emiliano verso la poltrona del Consorzio Asi?". Taglio basso per l'editoriale "Gli ebrei furono co-fondatori della Repubblica. Ricordiamolo tutti con orgoglio il 2 giugno".
- Nell'edizione weekend de Il Foglio: "Per il Papa, 'il rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione europea' è alla base della crisi demografica", "La Nato condanna ma non agisce. Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, ma la linea rossa dell'Alleanza e degli europei si sposta sempre un po' più in là", "La strategia del logoramento. Le incursioni di droni russi in Romania e la mano tesa di Kyiv", "Salvare le democrazie con l'IA".
- "Guerra, allarme Bankitalia. Rischio inflazione al 6%", titola La Nazione. Poi: "Drone russo cade in Romania. Nato in allerta, Putin provoca", "Vertice di Trump nella situation room ma non c'è nessuna scelta finale. La pace con l'Iran non arriva mai". Tra le notizie di cronaca: "Reggio Emilia vieta Kanye West".
- "A caro prezzo. Crescono gli occupati, solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere è l'inflazione, che abbatte i salari e impoverisce le famiglie", scrive Il Manifesto. Poi, tra le altre cose, "Iran, l'accordo è solo di Trump", "Gaza di nuovo divisa e sommersa dai rifiuti", "Allarme, drone russo sconfina in Romania".