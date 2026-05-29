Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 maggio: la rassegna stampa

Due i temi che campeggiano su quasi tutte le aperture dei giornali in edicola stamattina. Da un lato, il caso dei fondi per l'energia, con le Regioni Ue che rispondono duramente al piano proposto da Fitto in una lettera inviata ai ministri dei 27. Dall'altro, il crollo di Jannik Sinner, colpito da un malore al Roland Garros e sconfitto da Cerundolo dopo essere stato a un passo dalla vittoria. Spazio anche ai passi avanti sulla tregua Iran-Usa: tutto è nelle mani di Trump, attesa una decisione a breve
- Si parla principalmente di fondi per l'energia e del crollo di Jannik Sinner al Roland Garros sulle aperture dei quotidiani in edicola stamattina. In primo piano sul Corriere della Sera il no delle Regioni Ue dopo la lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. Fotonotizia per il malore del numero uno del tennis mondiale: la resa a un passo dalla vittoria. Iran-Usa, "intesa trovata, ma manca l'ok di Trump"
- Stessi temi anche sulla prima di Repubblica, con la secca risposta delle Regioni al vicepresidente dell'escutivo comunitario Fitto: "Non siamo un bancomat". Retromarcia di Meloni sul riarmo: taglio di 10 miliardi agli investimenti. Choc per la sconfitta di Sinner, che dice: "Non avevo vie d'uscita". Ucciso contractor ed ex alpino italiano in Ucraina
- 'Aiuti per l'energia, l'offerta Ue' titola anche La Stampa, con Fitto che dice: "Ci sono i fondi europei non spesi". Tregua Stati Uniti-Iran, tutto nelle mani di Trump: dal presidente Usa possibile risposta in 24 ore ai Pasdaran. "Non sono un robot", dice Sinner provando a spiegare il malore al Roland Garros, senza cercare giustificazioni nelle temperature bollenti parigine
- Il crollo di Sinner a tutta pagina anche sul Messaggero. "Ero senza energie, ma non per il caldo. Ora devo capire", le parole del numero uno al mondo dopo il ko al quinto set con Cerundolo. Spazio subito sotto al caso legato ai fondi per il caro energia. A Roma una giovane rapita, drogata e violentata per tre giorni
- 'Il re solo' solo è il titolo scelto per raccontare la giornata sportivamente drammatica di Sinner sulla Gazzetta dello Sport. Il parere del medico: "Troppi tornei, stress e il caldo. Il corpo si ribella. Anche Jannik è umano". Polemiche per scarsa tutela con la programmazione dell'incontro alle 12. Allegri è il prescelto per la panchina del Napoli, per la Nazionale corsa a due Conte-Mancini
- Prima pagina del Corriere dello Sport per lo sbarco di Massimiliano Allegri al Napoli a pochi giorni dal licenziamento da perte del Milan. Accordo biennale e svolta tattica: si torna al 4-3-3, secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Spalletti rifà la Juve: pronto il vertice con Elkann, Comolli e Chiellini
- 'Allegri vs Spalletti' titola Tuttosport, lanciando di fatto la sfida per l'anno prossimo tra Napoli e Juventus. Il futuro tecnico dei partenopei tenta Vlahovic, il bianconero incontra Elkann e spinge per il rinnovo del centrravanti
- Sul Giornale si legge che 'la pace è nelle mani di Trump'. C'è l'accordo tra Usa e Iran, ma il tycoon si prende due giorni di tempo. Anche qui spazio all'uscita di scena dal Roland Garros di Sinner, costretto alla resa da un malore
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, con l'apertura riservata al Pil americano che cresce meno delle attese. Corre l'export italiano negli Usa: +12,1%. La crisi di Hormuz porta il Vietnam nell'orbita della Cina
- Sul Fatto Quotidiano il dietrofront del governo sul riarmo: i prestiti 'safe' a uso bellico ridotti di un terzo: 5 miliardi anziché 15 e niente Kiev in Ue. Fitto chiede di usare i fondi gestione per il caro energia
- Su Libero ci si spinge a ipotizzare una 'congiura a sinistra' per silurare Schlein in vista di primarie ed elezioni. Anche qui spazio alle fotonotizia per il ko di Sinner e alle prove di tregua in Iran che passano da Trump
- 'Pianeta Libano' titola Il Manifesto, con le bombe israeliane che salgono dal Sud e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-Usa e avanza con caccia e tank
- Si parla di caro energia anche sul Resto del Carlino. No delle Regioni alla proposta di Fitto di usare i fondi di coesione. Sinner battuto da caldo e fatica. E Jannik dice: "Non sono un robot". Garlasco, i pm di Pavia chiedono la perizia psichiatrica su Andrea Sempio