Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 maggio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Due i temi che campeggiano su quasi tutte le aperture dei giornali in edicola stamattina. Da un lato, il caso dei fondi per l'energia, con le Regioni Ue che rispondono duramente al piano proposto da Fitto in una lettera inviata ai ministri dei 27. Dall'altro, il crollo di Jannik Sinner, colpito da un malore al Roland Garros e sconfitto da Cerundolo dopo essere stato a un passo dalla vittoria. Spazio anche ai passi avanti sulla tregua Iran-Usa: tutto è nelle mani di Trump, attesa una decisione a breve

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la situazione in Iran e lo stallo...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’affondo di Meloni sull’Ue all'Assemblea di...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali in edicola dominate dai risultati delle Comunali e in particolare...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

La situazione di incertezza che regna ancora rispetto agli accordi di pace tra Usa ed Iran, la...

16 foto

Funerali Carlo Petrini, l'ultimo saluto a Pollenzo. FOTO

Cronaca

Alla commemorazione laica hanno partecipato diverse personalità del mondo politico e...

13 foto
Funerali Petrini

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Bambina di 22 mesi investita dal padre muore all'ospedale di Ancona

    Cronaca

    Il tragico iincidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile...

    Sub morti alle Maldive, in centinaia al funerale di Federico Gualtieri

    Cronaca

    Le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal sono arrivate a...

    I funerali di Federico Gualtieri, uno dei cinque sub italiani morti alle Maldive, a Omegna (Verbania), 28 maggio 2026. ANSA/MARCO GRITTI

    Maltempo a Milano, forte pioggia, vento e grandine sulla città

    Cronaca

    L'improvviso scatenarsi di rovesci ha causato anche un forte sbalzo termico, dai 34 gradi del...