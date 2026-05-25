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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 maggio: la rassegna stampa

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La situazione di incertezza che regna ancora rispetto agli accordi di pace tra Usa ed Iran, la vendetta di Putin che attacca Kiev lanciando un supermissile e le elezioni Comunali in Italia con l'affluenza in calo. Per lo sport, gli scontri tra ultras prima del derby Toro-Juve, l'esito finale della classifica di serie A dopo l'ultimo turno di campionato e i risultati della F1. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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Alla commemorazione laica hanno partecipato diverse personalità del mondo politico e...

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La cerimonia in occasione della strage di Capaci del 1992 a Palermo è avvenuta alla presenza...

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio: la rassegna stampa

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Fra i temi principali affrontati dalle aperture dei giornali ci sono le trattative per un’intesa...

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