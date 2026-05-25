Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 maggio: la rassegna stampa

La situazione di incertezza che regna ancora rispetto agli accordi di pace tra Usa ed Iran, la vendetta di Putin che attacca Kiev lanciando un supermissile e le elezioni Comunali in Italia con l'affluenza in calo. Per lo sport, gli scontri tra ultras prima del derby Toro-Juve, l'esito finale della classifica di serie A dopo l'ultimo turno di campionato e i risultati della F1. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Il conflitto nel Golfo occupa l'apertura: "Trump congela l'intesa". Nella guerra contro l'Iran il tycoon "mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo". Teheran: "Ostruzionismo degli Usa sulle clausole". Israele, Herzog contro Ben Gvir: "Non si abusa dei prigionieri". L'attacco di Mosca: "Pioggia di fuoco su Kiev, usato il super missile". Elezioni: "Sfida nei Comuni, test per i partiti. Affluenza in calo". Serie A: "La festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve"
- Ancora la guerra nel Medio Oriente in primo piano: "Accordo Usa-Iran, gli ultimi ostacoli". Ottimismo sull'intesa ma Trump frena: "Non c'è fretta". I nodi "su Hormuz ed il nucleare". Guerra in Ucraina: "La vendetta di Putin, su Kiev anche un supermissile". Elezioni Comunali: "In calo l'affluenza, faro su Venezia e le città del Sud". Torino: "Scontri e caos al derby. Grave un tifoso ferito alla testa". Sul campo "Roma e Como in Champions".
- "Putin colpisce Kiev e sfida l'Ue", titola in apertura il quotidiano torinese. Arriva la "vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile". Intanto sembra slittare la firma dell'accordo Usa-Iran: "Hormuz resta chiuso". Politica: "Il test Comunali, affluenza in calo". Focus sui funerali, a Pollenzo, di Petrini e sulla "ferita del derby" tra Torino e Juventus con gli scontri prima della partita ed un tifoso bianconero in gravi condizioni.
- Apertura dedicata alla Roma che conquista l'Europa che conta: "Bentornata in Champions". Usa-Iran: "La firma slitta". Trump e ottimista ma spiega: "Non c'è fretta". Ad Hormuz, intanto, "duemila navi bloccate". Ucraina: "La vendetta di Putin, pioggia di missili sulle case di Kiev". Scandalo in Svizzera: "Concerto per Crans, giallo sui soldi destinati alle vittime".
- "Milan e Juve fuori, festa per Roma e Como". Questi i clamorosi esiti della corsa Champions in serie A. "Incubo Cagliari a San Siro" ora "a rischio Furlani, Allegri e Tare". "Toro pari, scontri e paura. Un tifoso bianconero è grave". Zona retrocessione" Si Salva il Lecce". E Conte saluta il Napoli. F1: "In Canada quarto trionfo di Antonelli".
- "Ammazzagrandi". Clamoroso finale di campionato in serie A: "Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve". Gravi incidenti a Torino, "il derby iniziato un'ora dopo". Napoli, Conte batte l'Udinese e saluta, confermando l'addio alla panchina: "Grazie". Playoff serie B: "Delusione Catanzaro, per il Monza la A è vicina". F1: "Kimi show e fuga mondiale, Hamilton secondo".
- "Hanno perso tutti", è il titolo in primo piano, con riferimento al derby di Torino e dopo una "surreale notte di violenza e follia". Bianconeri fuori dalla Champions, "il Toro spreca un'occasione unica". Gli esiti della serie A: "Abisso Milan, tifosi contro tutti. Storico Como, goduria Roma". F1: "Kimito!". In Canada quarta vittoria di fila per Antonelli.
- La giustizia in apertura: "Manette e stangata ai giudizi, Nordio fa esplodere le destre". Il ministro e FI "non si rassegnano al trionfo dei no, FdI frena". Usa-Iran: "Intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio e asset". Flotilla: "Abbordaggi e catture, in cabina di regia pure Netanyahu con Katz". Inchiesta Mediapart: "Parigi, da Israele ingerenze digitali anti-Melenchion". Ciclismo: "Il Giro torna a Milano, ma è Italietta". Scontri prima del derby Toro-Juve: "Ferito gravemente un tifoso bianconero".
- Guerra nel Golfo, slitta la firma sull'intesa: "Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare Teheran". Elezioni Comunali: "Islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi". La partita delle amministrative: "Da Arezzo a Reggio Calabria, le sfide-chiave nelle città". Calcio: "A Torino gli scontri tra ultrà fanno slittare il derby. Milan, niente Champions".
- In primo piano "la Flotilla dei miracoli". Il focus è sulle "misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto". E c'è anche "il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella". Pace In Iran: "Si farà, ma con tante incognite". L'editoriale: "Quel che manca per chiudere la partita nel Golfo".
- Focus sul Festival dell'economia: "Giovani, qualità della vita al top a Bolzano". La guerra in Medio Oriente: "Usa-Iran, intesa pronta ma slitta la firma". Trump: "Niente fretta". Parla Orsini: "Energia prioritaria, politiche industriali europee". Modello 730: "Boom del semplificato, ma il Fisco chiede più informazioni".
- Usa-Iran: "Per Trump c'è solo una via d'uscita, l'uranio". Si prepara l'intesa per poter poi "negoziare un accordo con l'Iran". Il punto: "Impazzire per Garlasco". Russia-Ucraina: "Kiev cerca i suoi morti fra le macerie delle bombe di Putin". Non si tratta di una "rappresaglia" ma è proprio "il metodo russo". Israele: "Netanyahu di fronte al nuovo bestiario della crudeltà".
- Iran-Usa: "Trump rallenta l'accordo". Intanto Israele vuole "la libertà d'attacco". Il memorandum d'intesa con gli ayatollah "è quasi pronto" ma si tratta ancora "sullo Stretto e sull'uranio". Netanyahu non nasconde la sua rabbia: "Abbiamo il diritto di difenderci, anche in Libano". Investimenti in vista delle urne: "Propaganda Cpr, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia". Il punto politico: "La premier, l'Ue e il paradosso della flessibilità".
- Calcio, Napoli: "E' stato bello". Conferenza d'addio di Conte con De Laurentiis: "Lascio per i troppo veleni, non sono riuscito a portare compattezza nell'ambiente". Usa-Iran: "Frenata sull'accordo". Lo scoglio del nucleare "fa slittare la firma". Trump: "Lo stretto di Hormuz resta chiuso". Russia: "La vendetta di Putin dopo l'attacco ai servizi segreti russi. Inferno di fuoco su Kiev". America's Cup, intervista a Dalton: "Stregato dalla passione dei napoletani".
- Pace Usa-Iran: "La firma slitta". Ma Trump è ottimista: "Non c'è fretta". I veti "sull'uranio di Israele". Comunali: "Affluenza in calo, a Venezia vota il 41,7%". Il caso: "Maniero, tre processi sospesi. Serve la perizia psichiatrica". Treviso: "In fiamme coop agricola. Rogo doloso". Calcio: "Roma e Como in Champions, Milan e Juve sono fuori".
- Medio Oriente: "Usa-Iran, slitta la firma". Teheran: "Questioni irrisolte". Non scatta la tregua di 60 giorni, ora l'ipotesi è quella di "avviare colloqui diretti il 5 giugno". Russa-Ucraina: "Pioggia di fuoco, la rappresaglia di Putin su Kiev". Gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale: "Manda il tuo video". Giustizia: "Responsabilità civile per le toghe, Forza Italia rilancia la proposta". Calcio: "Scontri a Torino prima del derby, grave un tifoso". Il Como fa "il miracolo" e va in Champions con la Roma.