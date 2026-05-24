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Cagliari, bimbo di 3 anni muore travolto da trattore guidato dal padre

Cronaca

E' successo nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia

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Un bambino di tre anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Sul posto quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al Pronto soccorso

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