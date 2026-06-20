Si tiene oggi il Roma Pride 2026: lo slogan dell’evento è "la Repubblica è chi la abita". Alla sfilata partecipano oltre 30 carri, che si muovono da piazza della Repubblica alle terme di Caracalla, per "rappresentare la pluralità delle comunità Lgbtqia+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze". Presente anche il sindaco Roberto Gualtieri