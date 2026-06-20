Al via il Roma Pride 2026, il corteo sfila per le strade della Capitale. FOTO
Si tiene oggi il Roma Pride 2026: lo slogan dell’evento è "la Repubblica è chi la abita". Alla sfilata partecipano oltre 30 carri, che si muovono da piazza della Repubblica alle terme di Caracalla, per "rappresentare la pluralità delle comunità Lgbtqia+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze". Presente anche il sindaco Roberto Gualtieri
- Si tiene oggi il Roma Pride 2026. Il corteo ha preso il via da piazza della Repubblica per arrivare alle terme di Caracalla. Lo slogan dell’evento, dove sfilano oltre 30 carri, è "La Repubblica è chi la abita".
- Il Roma Pride 2026 si pone l’obiettivo di "rappresentare la pluralità delle comunità Lgbtqia+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze".
- Keshet Italia, l'associazione ebraica Lgbtqia+, partecipa al Roma Pride "in uno spezzone sicuro a piedi insieme ad altri gruppi". Lo ha annunciato ieri Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride. Nelle scorse settimane Keshet Italia aveva denunciato di essere stata esclusa per non aver sottoscritto il documento politico della manifestazione di condanna "del genocidio a Gaza".
- Oggi è la giornata dell’Onda Pride 2026, la manifestazione a sostegno dei diritti delle persone LGBTQIA+ organizzata da Arcigay e da altre associazioni locali e nazionali. Oltre a Roma, ci sono cortei anche a Modena, Palermo, Rovigo, Treviso e Varese.
- A Roma è apparsa anche una nuova opera dell'artista aleXsandro Palombo in Via San Giovanni in Laterano, nel cuore della Gay Street della Capitale, nel giorno del Roma Pride 2026: intitolato Roman Pride, il murale rilegge la celebre scena di Vacanze Romane (1953), il film che consacrò Audrey Hepburn. Nella scena, al posto del personaggio interpretato da Gregory Peck compare un miliziano di Hamas, mentre Audrey Hepburn mantiene il suo celebre sorriso e sventola la bandiera arcobaleno del Pride.