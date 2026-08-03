Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 agosto: la rassegna stampa

Le stragi in Perù, dove sono morti sette italiani, e quella di Rieti. La questione migranti, il ricordo della strage di Bologna e gli sviluppi dal Medio Oriente, con il dietrofront di Trump sull'Iran. Per lo sport, il calciomercato e gli Europei di nuoto. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prima pagine dei quotidiani, oggi in edicola