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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 agosto: la rassegna stampa

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Le stragi in Perù, dove sono morti sette italiani, e quella di Rieti. La questione migranti, il ricordo della strage di Bologna e gli sviluppi dal Medio Oriente, con il dietrofront di Trump sull'Iran. Per lo sport, il calciomercato e gli Europei di nuoto. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prima pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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