Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 agosto: la rassegna stampa

Le stragi in Perù, dove sono morti sette italiani, e quella di Rieti. La questione migranti, il ricordo della strage di Bologna e gli sviluppi dal Medio Oriente, con il dietrofront di Trump sull'Iran. Per lo sport, il calciomercato e gli Europei di nuoto. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prima pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- L'incidente aereo in Perù è in apertura: "Due famiglie distrutte". Il mayday, l'aereo che perde pezzi: "Inchiesta, non c'è scatola nera". Le coppie partite "da Monza e Seregno con i figli". Migranti, il piano Meloni: "Meno dazi a chi collabora sui rimpatri". L'altra tragedia: "Sei morti a Terni nello scontro camper-pullman". Strage di Bologna: "L'opposizione all'attacco". Medio Oriente, Trump fa dietrofront: "Raid sull'Iran sospesi".
- Il ricordo della strage di Bologna in primo piano: "2 agosto, la verità negata". La Russa rilancia "le teorie alternative" sulla matrice: "Le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora". Migranti: "Meloni vuole un'altra Albania". Politica, Conte agita il campo largo: "Ci opporremo al riarmo di Kiev". Perù: "Le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e nei viaggi". Cronaca: "Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti".
- "Conte scuote il campo largo", titola in apertura il quotidiano torinese. Intervista al leader 5S: "No armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea". Il ricordo: "Quel giorno a Bologna, io rinata sotto le mecerie". Migranti, Ceuta ancora sotto choc: "Solo in 50 per il capo di Vox". Caso Spin Time a Roma: "Dallo sgombero alla strada". Spazio anche per la tragedia "dei sette italiani" morti in un incidente aereo in Perù.
- I drammi che si sono verificati nel weekend in primo piano: "Le tragedie delle vacanze". Scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto: "6 morti e 26 feriti". Perù: "L'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise". Migranti, colloquio con Tajani: "Avanti col modello Albania". L'editoriale: "Promesse elettorali e rigore dei conti". Spazio ancora per l'inchiesta sulle "spiagge dei romani": Capalbio e Ostia.
- Un'analisi sul valore delle squadre in serie A al momento: "Fame da campioni". Secondo la rosea, ecco "perchè l'Inter (per ora) resta davanti". Milan: "Quanto amore per Baresi". Domani il funerale del capitano. Intervista a Cairo: "Mancini scelta di Malagò. La Serie A voleva Conte. Nations già importante". Juve, preso Kolo Muani: "Dopo il 9 c'è l'1". Europei di nuoto: "Ragazza magica, Pellacani due ori in tre ore".
- Calciomercato Juventus: "Giusto Kolo". L'attaccante francese è "ritornato dopo un anno tra e tre sessioni di mercato". Ufficiale anche Alajbegovic: "Entro nel club più grande d'Italia". Inter: "Pio, rinnovo pronto". Napoli: "Allegri vuole Badiashile e Favasuli". Roma, rilancio per Read mentre la Fiorentina punta Mastantuono e "aspetta la firma". Lazio: "Spunta Hautekiet".
- Alajbegovic e Kolo Muiani in tournèe con la Juventus: "Voliamo insieme". I due nuovi acquisti "sono partiti con la squadra per Hong Kong". Amichevoli: "Il giovane Toro batte un colpo. Bella vittoria a casa Burnley". L'omaggio a Baresi: "A San Siro come Alì ad Atlanta". Europei di nuoto: "Magica Pellacani, un oro con Santoro e uno da star". La tragedia di Ceuta: "Faten è affogata sognando gol e una vita migliore".
- La politica in primo piano: "Delmastro, armi, preferenze e Conte. Le mine delle destre". Settimana "di passione", i dossier aperti della maggioranza "a pezzi prima delle ferie". Medio Oriente: "Trump ferma l'attacco all'Iran". Mosca: "Bomba di Kiev". Migranti: "Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti". Strage di Bologna: "Le sentenze che FdI non accetterà mai". L'economista Giraud: "Serve un nuovo welfare economico e anti-capitalista".
- Il caso migranti in apertura: "Sanchez trema, l'Ue con Meloni". Il premier sotto accusa: "Gli spagnoli invocano le dimissioni. Vox lo vuole in carcere". Arriva la proposta di Palazzo Chigi: "La creazione di hub in Africa e Armenia". Il reportage: "Viaggio nella Ceuta invasa". Mistero nel Mediterraneo: "Ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera". Intervista a Di Maio: "Roma stimata nel Golfo". Il ricordo della strage di Bologna: "Il Pd marcia coi parenti di Fakir".
- Commemorazione a Bologna: "Pagliacciata sulla strage". Il 2 agosto si trasforma "nell'ennesima sceneggiata della sinistra: in piazza bandiere cubane e plaestinesi, striscioni anti-polizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo". Caso migranti: "La Spagna processa Sanchez". Politica: "Conte vuole un referendum su Kiev". Flotta ombra: "Così la Marina ha abbordato la nave di Mosca".
- In primo piano un focus sugli alloggi per studenti: "Offerta in crescita ma rimane il gap con il resto d'Europa". Finanza personale: "Dalla Ue alla Bei ecco i bond salva estate". Riforma fiscale: "Tributi locali, taglio alle sanzioni e spazi allargati al ravvedimento". Imprese: "Trasparenza salariale, prime richieste alle aziende".
- Il caso migranti in primo piano: "Quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica". Cinema: "Mai più senza Odissea". Grandioso ma "superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso": la "formidabile stroncatura del film di Nolan che ha consentito di riflesos a Emily Wilson di ricordare complessità, grandezza e fascino ancora attuali del poema omerico". L'idea di Conte: "Primarie per Kiev". La riflessione: "Meno Stato, più famiglia. Non si trattano i social come maranza".
- La politica in apertura: "Primo Salvini, poi Renzi e Meloni. Ecco i politici dalla querela facile". L'inchiesta del quotidiano "sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori". Commemorazione della strage di Bologna: "Allergia della destra per la storia". Iran: "Trump annulla (di nuovo) i raid. Ora vogliono attaccare gli ayatollah". Il commento: "Il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta".
- La tragedia di Rieti tra i temi in primo piano: "Incidente tra bus, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti". Sisma ai Campi Flegrei: "Primo milione per gli sfollati". Pantelleria: "La Marina italiana abborda nave ombra russa". Tajani: "Spagna isolata, sui migranti avanti con il modello Albania". L'editoriale: "Se i Dem Usa slittano a sinistra". Calciomercato: "Gutierrez verso il Leverkusen. la Mls guarda a Lukaku".
- Le stragi delle vacanze, con "19 morti" in apertura. Rieti: "Camper contro bus turistico, 6 vittime e 30 feriti". Spazio poi "al mistero dell'aereo precipitato con 7 italiani in Perù". Frana ad Auronzo: "Fango e detriti, 35 sfollati". Migranti, Tajani: "Spagna isolata nella Ue, modello Albania si va avanti". Venezia: "Scoppia bombola d'ossigeno, 100 evacuati". Focus poi sullo scontro politico dopo il ricordo della strage di Bologna.
- Il caso migranti occupa l'apertura: "Proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri". Pantelleria: "La Marina abborda petroliera russa della flotta ombra". Cronaca: "Le stragi delle vacanze". Bologna: "Il 2 agosto e la matrice neofascista, è ancora scontro". Perù: "Lo schianto aereo e gli italiani morti. Due famiglie distrutte nell'incidente".