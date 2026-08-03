Tra festival e spazi culturali, anche in piena estate Torino si anima con un calendario diffuso di appuntamenti che vanno dai concerti, al cinema all’aperto, al teatro e la danza, oltre a iniziative sociali e di inclusione. Gli appuntamenti per chi resta nella città della Mole.

Che bella estate! 2026

È il grande contenitore dell’estate torinese: Che bella estate! 2026 è una rete di eventi che porta spettacoli, concerti, cinema all’aperto, danza e attività per famiglie in diverse zone della città. L’obiettivo è offrire occasioni di socialità anche nei mesi in cui molti residenti lasciano Torino per le vacanze. Fino al 30 settembre.

Portofranco SummerNight 2026

Portofranco SummerNight 2026 è la sedicesima edizione della rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Baretti, in collaborazione con la Casa del Quartiere di San Salvario, nell’ambito del programma del Comune di Torino Che Bella Estate! La rassegna vuole offrire una proposta culturale di valore ed animare, attraverso il cinema, le sere d’estate di San Salvario. La rassegna di cinema è dal 16 giugno al 1 settembre, con un appuntamento settimanale, il martedì alle ore 21.30 a cui si aggiungono due double bill ad agosto.

Estate Reale ai Musei Reali

Ogni venerdì di luglio il Teatro Romano e gli spazi dei Musei Reali ospitano concerti serali e aperture straordinarie, con visite in notturna e musica dal vivo. Fino al 31 ottobre 2026, offre un ricco programma di aperture serali straordinarie con cui quest’anno i Musei Reali celebrano il decennale della loro istituzione. Concerti dal vivo, spettacoli di danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative.

Evergreen Fest alla Tesoriera

Tra gli appuntamenti più longevi dell’estate torinese c’è Evergreen Fest, al Parco della Tesoriera. La rassegna propone concerti, spettacoli teatrali, cinema, incontri, laboratori e attività legate alla creatività e alla partecipazione. Alcuni appuntamenti proseguono anche nel mese di agosto.

Estate a Sud: musica e spettacoli a Mirafiori

A Mirafiori torna Estate a Sud – I palchi di Mirafiori, un programma diffuso tra Casa nel Parco, Orti Generali, Mausoleo della Bela Rosin e altri spazi del quartiere. In calendario musica, teatro, cabaret, cinema, incontri e attività per diverse fasce d’età.

Hiroshima sound garden

All'Hiroshima sound garden, musica contemporanea, live e incontri animano tutta l’estate negli spazi di via Bossoli, con una programmazione fino a settembre.

Cinema sotto le stelle

Torino propone anche diverse rassegne cinematografiche all’aperto. Tra queste c’è Cinema in Famiglia, con proiezioni, eventi musicali e spettacoli in varie aree della città, tra parchi e spazi di quartiere, fino alla fine di agosto.

La Cultura Dietro l’Angolo

Laboratori, concerti, incontri e attività gratuite nei quartieri: La Cultura Dietro l’Angolo porta iniziative culturali vicino ai cittadini, con appuntamenti pensati soprattutto per favorire partecipazione e socialità durante l’estate. Il programma prosegue anche ad agosto.

Musei, mostre e luoghi da riscoprire

Agosto può essere anche l’occasione per visitare i grandi musei cittadini con più calma e senza folle, dalla Mole Antonelliana ai musei del centro storico, oppure per scoprire mostre temporanee e percorsi culturali.