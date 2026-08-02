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Nubifragio in Val di Fassa, frane e fango al Gardeccia: evacuati escursionisti. VIDEO

Cronaca
Ansa/Provincia Trento

La criticità maggiore si concentra nell'area tra il Gardeccia, il Vajolet e il Passo Principe: qui la furia di un torrente ha invaso un tratto di oltre 200 metri della strada di collegamento. La forza dell'acqua ha sradicato anche le condotte fognarie, la rete della fibra ottica e il cavo della linea elettrica. Chiusa anche la strada del Passo San Pellegrino al km 6,5, in località Bucaneve nel comune di Moena

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Un’ondata di maltempo ha colpito in queste ore la Val di Fassa, in Trentino. Dopo le frane che nei giorni scorsi hanno interessato Anterselva e San Vigilio di Marebbe, adesso la situazione di maggiore criticità si concentra nell'area tra il Gardeccia, il Vajolet e il Passo Principe: qui la furia di un torrente ha invaso un tratto di oltre 200 metri della strada di collegamento, lasciando l'area completamente interrotta. La forza dell'acqua ha sradicato anche le condotte fognarie, la rete della fibra ottica e il cavo della linea elettrica.

L’evacuazione degli escursionisti

Per far fronte all'emergenza, il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Pozza e Vigo di Fassa e il Soccorso Alpino si sono attivati per coordinare l'evacuazione e la messa in sicurezza delle persone presenti nelle strutture in quota. I soccorritori stanno deviando e scortando gli escursionisti e i turisti della zona del Vajolet attraverso un percorso alternativo nel bosco. Contemporaneamente sono in corso le valutazioni tecniche sulla tenuta della strada provinciale per il Gardeccia, erosa dal torrente in più punti.

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Ufficio Stampa provincia di Trento

La chiusura della statale del Passo San Pellegrino

Il Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento ha segnalato la chiusura al traffico della strada statale 346 del Passo San Pellegrino al km 6,5, in località Bucaneve nel comune di Moena. Qui infatti un prolungato smottamento ha riversato una grande quantità di detriti sulla carreggiata, imponendo lo stop immediato della circolazione per motivi di sicurezza. Il traffico veicolare è stato momentaneamente deviato lungo la strada del Passo Valles.

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